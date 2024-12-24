Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Президент підписав закон: H.R. 5009, "Закон про підвищення якості життя військовослужбовців та асигнування на потреби національної оборони на 2025 фінансовий рік", - йдеться у заяві.

Закон передбачає виділення $850 млрд на базовий бюджет міністерства оборони США і $33,5 млрд на програми ядерної зброї під керівництвом міністерства енергетики США. Крім цього, додаткові $25 млрд підуть на протиракетну оборону, суднобудування та технології боротьби з безпілотниками.