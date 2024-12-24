Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік
Президент Сполучених Штатів Джо Байден 23 грудня підписав оборонний бюджет-2025 обсягом близько $895 млрд
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Президент підписав закон: H.R. 5009, "Закон про підвищення якості життя військовослужбовців та асигнування на потреби національної оборони на 2025 фінансовий рік", - йдеться у заяві.
Закон передбачає виділення $850 млрд на базовий бюджет міністерства оборони США і $33,5 млрд на програми ядерної зброї під керівництвом міністерства енергетики США. Крім цього, додаткові $25 млрд підуть на протиракетну оборону, суднобудування та технології боротьби з безпілотниками.
- 12 грудня Палата представників США ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), утім, у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії Закону про лендліз для захисту демократії в Україні.
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