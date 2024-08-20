"Байден постачає зброю нацистським батальйонам в Україні": антиукраїнські наративи у світових ЗМІ за 20 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 20 серпня у світі з'явилося два фейки.

Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Джо Байден говорить про поганих неонацистів в Америці та водночас постачає зброю нацистським батальйонам в Україні".

Спростування: Кім Дотком просуває наратив російської пропаганди про "нацистів у лавах ЗСУ" для демонізації українських військових та дискредитації підтримки України Сполученими Штатами.

Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Чи можуть українці укріпитися і стримувати російські атаки, а потім сказати: "Ага, у нас є шматок території в Курську, який ми обміняємо на Херсон". Заходу подобається ця ідея, але вона дурна, тому що Херсон - це Росія. Херсон включили до складу Росії на конституційному рівні. Це частина Росії, і Росія не збирається віддавати Росію".

Спростування: Херсон - це Україна, і заяви, що він буцімто є "частиною Росії", ґрунтуються на "підсумках" так званого референдуму, який є незаконним і не визнається міжнародною спільнотою.