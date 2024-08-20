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"Байден постачає зброю нацистським батальйонам в Україні": антиукраїнські наративи у світових ЗМІ за 20 серпня

Ольга Бабишена
20 серпня, 2024 вiвторок
15:34
Світ Джо Байден

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 20 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 20 серпня у світі з'явилося два фейки. 

Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Джо Байден говорить про поганих неонацистів в Америці та водночас постачає зброю нацистським батальйонам в Україні". 

Спростування: Кім Дотком просуває наратив російської пропаганди про "нацистів у лавах ЗСУ" для демонізації українських військових та дискредитації підтримки України Сполученими Штатами. 

Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Чи можуть українці укріпитися і стримувати російські атаки, а потім сказати: "Ага, у нас є шматок території в Курську, який ми обміняємо на Херсон". Заходу подобається ця ідея, але вона дурна, тому що Херсон - це Росія. Херсон включили до складу Росії на конституційному рівні. Це частина Росії, і Росія не збирається віддавати Росію". 

Спростування: Херсон - це Україна, і заяви, що він буцімто є "частиною Росії", ґрунтуються на "підсумках" так званого референдуму, який є незаконним і не визнається міжнародною спільнотою.

  • Раніше канадський журналіст Аарон Мате заявив, що НАТО винагороджує Україну постачаннями зброї за уникання дипломатії. 
Теги:
Україна
Росія
Херсон
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
США
постачання зброї
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
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