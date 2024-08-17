Байден застеріг країни Близького Сходу від зриву угоди щодо припинення вогню в Газі

Про це йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.

Зокрема, президент США президент зазначив, що в п'ятницю, 16 серпня, він отримав оновлену інформацію від своєї переговорної групи в Досі (Катар) і доручив їм "висунути представлену сьогодні всеосяжну проміжну пропозицію, яка пропонує основу для досягнення остаточної угоди про припинення вогню і звільнення заручників".

Він заявив, що окремо говорив з еміром Тамімом та президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі, щоб обговорити значний прогрес, досягнутий в Досі за останні два дні переговорів. За словами Байдена, лідери висловили рішучу підтримку Катару та Єгипту пропозиції США в якості посередників у цьому процесі.

Очільник Білого дому також повідомив, що переговорні команди залишаться на місцях для продовження технічної роботи впродовж наступних днів, а високопосадовці знову зберуться в Каїрі до кінця тижня і будуть регулярно доповідати йому про хід домовленостей.

"Я відправляю держсекретаря Блінкена до Ізраїлю, щоб підтвердити мою залізну підтримку безпеки Ізраїлю, продовжити наші інтенсивні зусилля з укладення цієї угоди та підкреслити, що тепер, коли всеосяжна угода про припинення вогню і звільнення заручників вже на порозі, ніхто в регіоні не повинен вживати заходів, спрямованих на підрив цього процесу", - додав Байден.