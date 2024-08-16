США представили нову пропозицію щодо перемир'я в Газі

Про це інформує The Times of Israel.

У спільній заяві Єгипту, Катару та США, опублікованій після зустрічі представників у Досі, зазначається, що США запропонували план, який усуває останні розбіжності між Ізраїлем та ХАМАС.

"Протягом останніх 48 годин у Досі високопосадовці наших урядів вели інтенсивні переговори як посередники з метою укладення угоди про припинення вогню та звільнення заручників і затриманих", - йдеться у заяві.

Пропозиція США, підтримана Єгиптом та Катаром, ґрунтується на принципах, викладених президентом Байденом 31 травня 2024 року, та Резолюції Ради Безпеки № 2735. Вона також враховує попередні домовленості між сторонами.

"Робочі групи продовжать технічну роботу протягом наступних днів над деталями імплементації, включаючи заходи з реалізації широких гуманітарних положень угоди, а також над особливостями, що стосуються заручників і затриманих", - зазначили представники країн-посередників.

Згідно з повідомленням, високопосадовці країн-посередників зберуться в Каїрі до кінця наступного тижня, щоб завершити переговори та підписати угоду на запропонованих умовах.