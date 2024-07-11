База США у Польщі, здатна перехоплювати балістичні ракети, готова до використання, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нова база протиповітряної оборони США, яка розташована на півночі Польщі та призначена для виявлення і перехоплення атак балістичних ракет, готова до місії
Про це повідомляє Reuters.
Про це він розповів виступаючи на Саміті НАТО у Вашингтоні. Столтенберг зазначив, що готовність бази є важливим кроком для трансатлантичної безпеки перед лицем зростаючої загрози, яку представляють балістичні ракети.
"Як оборонний альянс ми не можемо ігнорувати цю загрозу. Протиракетна оборона є важливим елементом для основного завдання НАТО щодо колективної оборони", - сказав він.
За даними НАТО, система під назвою Aegis Ashore базується в місті Редзіково на півночі Польщі та здатна перехоплювати балістичні ракети малої та середньої дальності.
Протиракетний щит Альянсу призначений для захисту європейців, території та військ від атак балістичними ракетами.
Інші ключові елементи щита включають другий об’єкт Aegis Ashore у Румунії разом із есмінцями ВМС США, що базуються в іспанському порту Рота, і радар раннього попередження, розташований у турецькому місті Куреджик.
- 10 липня у США заявили, що збиття Польщею російських ракет над територією України може наводити Путіну аргументи, що війну нібито спровокувало НАТО.
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