"Не хочемо ескалації": Кірбі прокоментував можливість збиття Польщею ракет РФ над Україною
У США заявили, що збиття Польщею російських ракет над територією України може наводити очільнику Кремля Володимиру Путіну аргументи, що війну нібито спровокувало НАТО
Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, передає Polskie Radio.
Він зазначив, що зараз ескалація війни в Україні не буде корисною ні для Києва, ні для Варшави.
"Ніхто не хоче ескалації цієї війни. Ми хочемо шукати способи зробити Україну ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це не було б добре для українців, це не було б добре для поляків, це не було б добре ні для кого", - заявив Кірбі.
Він підкреслив, що громадяни США також не хочуть війни з РФ, зауваживши, що Америка не прагне до ескалації.
За словами речника Білого дому, польський уряд повинен самостійно встановити процедури самооборони й оголосити про них.
"Ми не хочемо давати Путіну аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між Росією і Заходом або Росією і Сполученими Штатами", - зазначив Кірбі.
Водночас він додав, оцінка того, чи було будь-яке конкретне збиття літака ескалацією чи самообороною, залежить від обставин.
- 12 червня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ведуться розмови щодо збиття ракет над територією іншої країни, проте виникають питання, тому жодного рішення ще не прийнято.
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