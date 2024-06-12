"Розмови ведуться, жодного рішення не прийнято": у Польщі прокоментували можливість збиття ракет над Україною

Про це він сказав у Берліні під час Конференції з відновлення України, передає Укрінформ.

Він нагадав, що російські ракети вже неодноразово порушували повітряний простір Польщі. При цьому одна з них пролетіла кількасот кілометрів у повітряному просторі країни й упала на відстані близько 10 км від його дому на півночі Польщі, що навіть ближче до кордону з Німеччиною, ніж кордону з Україною.

Сікорський підкреслив, що Польща, звичайно, має збивати російські ракети над своєю територією, але виникає питання щодо збиття ракет над територією іншої країни, адже така ракета може впасти і від неї може постраждати хтось на землі.

"Тому розмови на цю тему ведуться, жодного рішення ще не прийнято", - додав він.