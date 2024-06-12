"Розмови ведуться, жодного рішення не прийнято": у Польщі прокоментували можливість збиття ракет над Україною
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ведуться розмови щодо збиття ракет над територією іншої країни, проте виникають питання, тому жодного рішення ще не прийнято
Про це він сказав у Берліні під час Конференції з відновлення України, передає Укрінформ.
Він нагадав, що російські ракети вже неодноразово порушували повітряний простір Польщі. При цьому одна з них пролетіла кількасот кілометрів у повітряному просторі країни й упала на відстані близько 10 км від його дому на півночі Польщі, що навіть ближче до кордону з Німеччиною, ніж кордону з Україною.
Сікорський підкреслив, що Польща, звичайно, має збивати російські ракети над своєю територією, але виникає питання щодо збиття ракет над територією іншої країни, адже така ракета може впасти і від неї може постраждати хтось на землі.
"Тому розмови на цю тему ведуться, жодного рішення ще не прийнято", - додав він.
- Росіяни можуть тримати у Калінінградській області, що межує з Польщею, близько 100 тактичних ядерних боєголовок.
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