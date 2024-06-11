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РФ може тримати близько сотні тактичних ядерних боєголовок у Калінінградській області, - МЗС Польщі

11 червня, 2024 вiвторок
15:58
Війна з Росією Радослав Сікорський

Росіяни можуть тримати у Калінінградській області, що межує з Польщею, близько 100 тактичних ядерних боєголовок

Зміст

Про це повідомив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський на конференції з відбудови України у Берліні, передає "Українська правда".

"За 250 км на північ від Варшави – Калінінградська область, російський ексклав, з місцем для зберігання – за нашими оцінками – десь 100 тактичних ядерних боєголовок. За 250 км на схід – Білорусь, де росіяни і білоруси влаштували напад на кордон ЄС, кордон Шенгенської зони", – заявив він.

Водночас очільник МЗС Польщі підкреслив: ракети РФ, які атакують Україну, іноді залітають на територію його держави, й наголосив, що "небезпека ближче", ніж може здаватись.

"Одна така ракета впала за 10 км від мого дому в західній Польщі, за 250 км звідси... Тож ця небезпека ближче, ніж комусь може здаватися", - сказав Сікорський.

  • 10 травня повідомлялось, що в місті Осиповичі Республіки Білорусь, що розташоване на відстані близько 190 км від українського кордону, будують об’єкти, де потенційно можуть зберігати ядерну зброю.
Теги:
Світ
Росія
Польща
МЗС
ядерна зброя
ядерна безпека
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