РФ може тримати близько сотні тактичних ядерних боєголовок у Калінінградській області, - МЗС Польщі
Росіяни можуть тримати у Калінінградській області, що межує з Польщею, близько 100 тактичних ядерних боєголовок
Про це повідомив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський на конференції з відбудови України у Берліні, передає "Українська правда".
"За 250 км на північ від Варшави – Калінінградська область, російський ексклав, з місцем для зберігання – за нашими оцінками – десь 100 тактичних ядерних боєголовок. За 250 км на схід – Білорусь, де росіяни і білоруси влаштували напад на кордон ЄС, кордон Шенгенської зони", – заявив він.
Водночас очільник МЗС Польщі підкреслив: ракети РФ, які атакують Україну, іноді залітають на територію його держави, й наголосив, що "небезпека ближче", ніж може здаватись.
"Одна така ракета впала за 10 км від мого дому в західній Польщі, за 250 км звідси... Тож ця небезпека ближче, ніж комусь може здаватися", - сказав Сікорський.
- 10 травня повідомлялось, що в місті Осиповичі Республіки Білорусь, що розташоване на відстані близько 190 км від українського кордону, будують об’єкти, де потенційно можуть зберігати ядерну зброю.
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