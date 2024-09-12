"Без нових умов": ХАМАС заявляє про готовність припинити вогонь у Газі
Військове угруповання ХАМАС заявило, що учасники переговорів готові запровадити "негайне" припинення вогню у Газі без нових умов з боку жодної сторони
Про це повідомляє Reuters.
Так, у заяві бойовиків йдеться, що переговорна група на чолі з високопоставленим чиновником Халілом аль-Хайя зустрілася в середу з посередниками, зокрема прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та головою розвідки Єгипту Аббасом Камелем в Досі, щоб обговорити останні події в Газі.
Зазначається, що переговори поки що не досягли будь-якої угоди. Проблема, що залишається, включає контроль над Філадельфійським коридором - ділянкою землі на кордоні Гази з Єгиптом.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант висловив переконання, що угода з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Газі можлива, однак не остаточне завершення війни.
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