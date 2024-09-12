"Без нових умов": ХАМАС заявляє про готовність припинити вогонь у Газі

Про це повідомляє Reuters.

Так, у заяві бойовиків йдеться, що переговорна група на чолі з високопоставленим чиновником Халілом аль-Хайя зустрілася в середу з посередниками, зокрема прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та головою розвідки Єгипту Аббасом Камелем в Досі, щоб обговорити останні події в Газі.

Зазначається, що переговори поки що не досягли будь-якої угоди. Проблема, що залишається, включає контроль над Філадельфійським коридором - ділянкою землі на кордоні Гази з Єгиптом.