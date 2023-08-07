Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У сухому залишку висновок з зустрічі у Саудівській Аравії – люди готуються до світу без Росії. Цей саміт не про нас. Українцям треба чітко зрозуміти, що цей саміт про світ без Росії. Це більше зустріч про Саудівську Аравію, про Індію, про Бразилію, про ПАР, також про позиціонування та лідерство після закінчення війни. А ще головним на цій зустрічі було те, що Формула територіальної цілісності та незалежності знаходить нову підтримку", - прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Сергій Данилов зауважив, що, коли дійде час до переговорів, ми будемо мати за спиною консенсус про дотримання принципів ООН, що Україна суверенна і незалежна держава, член ООН.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни.

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня.

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.