Безпілотник атакував військову базу США у Сирії, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це друга атака за останні дні на сили США на Близькому Сході, оскільки регіон готується до можливої ​​нової хвилі атак з боку Ірану та його союзників.

"Початкові повідомлення не вказують на будь-які поранення, однак медичне обстеження триває. Наразі ми проводимо оцінку збитків", - сказав американський посадовець на умовах анонімності.

Атака сталася в зоні висадки Румалин, де знаходяться американські війська разом із військами очолюваної США коаліції.