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Головна Світ Безпілотник атакував військову базу США у Сирії, - Reuters

Безпілотник атакував військову базу США у Сирії, - Reuters

Катерина Єсікова
10 серпня, 2024 субота
06:48
Світ Сирія

Військові сили США на північному сході Сирії зазнали атаки з безпілотника. За попередньою інформацією, внаслідок цього люди не постраждали

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це друга атака за останні дні на сили США на Близькому Сході, оскільки регіон готується до можливої ​​нової хвилі атак з боку Ірану та його союзників.

"Початкові повідомлення не вказують на будь-які поранення, однак медичне обстеження триває. Наразі ми проводимо оцінку збитків", - сказав американський посадовець на умовах анонімності.

Атака сталася в зоні висадки Румалин, де знаходяться американські війська разом із військами очолюваної США коаліції.

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Теги:
Сирія
США
Військові новини
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