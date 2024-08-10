Безпілотник атакував військову базу США у Сирії, - Reuters
Військові сили США на північному сході Сирії зазнали атаки з безпілотника. За попередньою інформацією, внаслідок цього люди не постраждали
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що це друга атака за останні дні на сили США на Близькому Сході, оскільки регіон готується до можливої нової хвилі атак з боку Ірану та його союзників.
"Початкові повідомлення не вказують на будь-які поранення, однак медичне обстеження триває. Наразі ми проводимо оцінку збитків", - сказав американський посадовець на умовах анонімності.
Атака сталася в зоні висадки Румалин, де знаходяться американські війська разом із військами очолюваної США коаліції.
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