Спецпризначенці ГУР завдали удару по базі РФ у Сирії, - Kyiv Post

Про це пише Kyiv Post із посиланням на джерела у спецслужбі.

За словами співрозмовників видання, група "Хімік" вдарила по російській базі Сирії, а метою таких дій була військова техніка ворога на окупованому ними аеродромі Кувейрес, що розташований на схід від Алеппо.

Зазначено, ГУР завдало удару наступного дня після зустрічі очільника Кремля Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом - вона відбулась 24 липня.

Kyiv Post також оприлюднило відео, де зафіксовано знищення рухомого комплексу РЕБ окупантів, після чого українські дрони атакують військові обʼєкти РФ на аеродромі.

Відомо, що сирійський аеродром Кувейрес росіяни контролюють з 2015 року та використовують його у військових цілях.

За словами джерела видання в розвідці, РФ також використовує цей обʼєкт для тренування й відправки іноземних найманців на війну в Україну.