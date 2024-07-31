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Головна Війна з Росією Спецпризначенці ГУР завдали удару по базі РФ у Сирії, - Kyiv Post

Спецпризначенці ГУР завдали удару по базі РФ у Сирії, - Kyiv Post

Дар'я Куркіна
31 липня, 2024 середа
19:26
Війна з Росією ГУР

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України наприкінці липня 2024 року здійснили комплексний удар по позиціях російських військ у Сирії: ціллю була техніка РФ на аеродромі Кувейрес

Зміст

Про це пише Kyiv Post із посиланням на джерела у спецслужбі.

За словами співрозмовників видання, група "Хімік" вдарила по російській базі Сирії, а метою таких дій була військова техніка ворога на окупованому ними аеродромі Кувейрес, що розташований на схід від Алеппо.

Зазначено, ГУР завдало удару наступного дня після зустрічі очільника Кремля Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом - вона відбулась 24 липня.

Kyiv Post також оприлюднило відео, де зафіксовано знищення рухомого комплексу РЕБ окупантів, після чого українські дрони атакують військові обʼєкти РФ на аеродромі.

Відомо, що сирійський аеродром Кувейрес росіяни контролюють з 2015 року та використовують його у військових цілях.

За словами джерела видання в розвідці, РФ також використовує цей обʼєкт для тренування й відправки іноземних найманців на війну в Україну.

  • Російський диктатор Володимир Путін у середу, 24 липня, зустрівся у Москві з сирійським диктатором Башаром Асадом.

Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
Сирія
Міністерство оборони
російська армія
ГУР
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