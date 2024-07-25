Говорили про сценарії розвитку подій в Євразії: Путін в Москві прийняв сирійського диктатора Асада

Про це повідомляє російська служба "Інтерфакс".

Зазначається, що зустріч двох диктаторів відбулася 24 липня увечері.

На початку переговорів, як каже видання, Асад заявив про намір обговорити з Путіним у Кремлі можливі перспективи та сценарії розвитку подій у світі та євразійському регіоні.

"Враховуючи всі ті події, які сьогодні відбуваються у світі в цілому та в євразійському регіоні, наша сьогоднішня зустріч є дуже важливою для обговорення всіх деталей розвитку цих подій, для обговорення можливих перспектив і сценаріїв", - сказав він.

Востаннє сирійський диктатор приїжджав до Росії у березні 2023 року.