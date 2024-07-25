Говорили про сценарії розвитку подій в Євразії: Путін в Москві прийняв сирійського диктатора Асада
Російський лідер Володимир Путін у середу, 24 липня, зустрівся у Москві з сирійським диктатором Башаром Асадом
Про це повідомляє російська служба "Інтерфакс".
Зазначається, що зустріч двох диктаторів відбулася 24 липня увечері.
На початку переговорів, як каже видання, Асад заявив про намір обговорити з Путіним у Кремлі можливі перспективи та сценарії розвитку подій у світі та євразійському регіоні.
"Враховуючи всі ті події, які сьогодні відбуваються у світі в цілому та в євразійському регіоні, наша сьогоднішня зустріч є дуже важливою для обговорення всіх деталей розвитку цих подій, для обговорення можливих перспектив і сценаріїв", - сказав він.
Востаннє сирійський диктатор приїжджав до Росії у березні 2023 року.
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