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Білл Гейтс міг пожертвувати $50 млн на президентську кампанію Гарріс, - NYT

Катерина Єсікова
23 жовтня, 2024 середа
07:27
Світ Білл Гейтс

Американський бізнесмен і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс приватно повідомив, що нещодавно пожертвував приблизно $50 млн на президентську кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс

Зміст

Про це повідомляє New York Times із посиланням на власні джерела.

Після десятиліть осторонь від політики Білл Гейтс пожертвував близько $50 млн некомерційній організації, яка підтримує президентську кампанію Камали Гарріс.

Як зазначає видання, Гейтс - один із засновників Microsoft - не робив публічних заяв на підтримку Гарріс, але ця пожертва свідчить про значну зміну в його стратегії, яка раніше не передбачала подібних внесків.

Джерела заявляють, що під час приватних телефонних розмов з друзями та іншими Гейтс висловлював занепокоєння щодо того, як виглядатиме друге президентство Дональда Трампа. Водночас він підкреслив, що міг би працювати з будь-яким кандидатом. 

"Гейтс не має глибоких стосунків з пані Харріс, але він відзначив роботу адміністрації Байдена-Гарріс щодо зміни клімату. Благодійна організація пана Гейтса, Фонд Білла та Мелінди Гейтс, серйозно стурбована можливим скороченням планування сім’ї та глобальних програм охорони здоров’я, якщо пана Трампа оберуть", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, Гейтс заявив, що зробив пожертву організації Future Forward, яка є головним зовнішнім фондом збору коштів для підтримки Гарріс. Його внесок був спрямований на некомерційну частину організації Future Forward USA Action, яка не розкриває своїх донорів, тому цей внесок не з’явиться у публічних звітах.

У своїй заяві у відповідь на матеріал видання Гейтс прямо не згадав про пожертвування та не запропонував підтримати Гарріс у перегонах. Водночас він підкреслив свою двопартійність, але також сказав, що "ці вибори відрізняються".

  • У неділю, 20 жовтня, колишній президент США Дональд Трамп вперше обігнав віцепрезидентку Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.

 

Теги:
президентські вибори
Білл Гейтс
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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