Білл Гейтс міг пожертвувати $50 млн на президентську кампанію Гарріс, - NYT

Про це повідомляє New York Times із посиланням на власні джерела.

Після десятиліть осторонь від політики Білл Гейтс пожертвував близько $50 млн некомерційній організації, яка підтримує президентську кампанію Камали Гарріс.

Як зазначає видання, Гейтс - один із засновників Microsoft - не робив публічних заяв на підтримку Гарріс, але ця пожертва свідчить про значну зміну в його стратегії, яка раніше не передбачала подібних внесків.

Джерела заявляють, що під час приватних телефонних розмов з друзями та іншими Гейтс висловлював занепокоєння щодо того, як виглядатиме друге президентство Дональда Трампа. Водночас він підкреслив, що міг би працювати з будь-яким кандидатом.

"Гейтс не має глибоких стосунків з пані Харріс, але він відзначив роботу адміністрації Байдена-Гарріс щодо зміни клімату. Благодійна організація пана Гейтса, Фонд Білла та Мелінди Гейтс, серйозно стурбована можливим скороченням планування сім’ї та глобальних програм охорони здоров’я, якщо пана Трампа оберуть", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, Гейтс заявив, що зробив пожертву організації Future Forward, яка є головним зовнішнім фондом збору коштів для підтримки Гарріс. Його внесок був спрямований на некомерційну частину організації Future Forward USA Action, яка не розкриває своїх донорів, тому цей внесок не з’явиться у публічних звітах.

У своїй заяві у відповідь на матеріал видання Гейтс прямо не згадав про пожертвування та не запропонував підтримати Гарріс у перегонах. Водночас він підкреслив свою двопартійність, але також сказав, що "ці вибори відрізняються".