"Більше артилерії, спільне виробництво зброї та справедливий мир": Зеленський підбив підсумки закордонного турне
Володимир Зеленський заявив, що під час відвідин Саудівської Аравії та Албанії, де відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа", було досягнуто нових оборонних домовленостей
Про це президент України розповів у вечірньому зверненні.
"Кілька підсумків щодо візитів. Головне – є нові оборонні домовленості, нові пакети. Буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами. Були хороші перемовини в Албанії – як завжди, принципова підтримка. І не лише в тому, що стосується наших двосторонніх відносин, а й у тому, як зробити більш змістовним діалог із тими державами, які поки стримані в підтримці", - сказав Зеленський.
За його словами, у ході другого саміту "Україна – Південно-Східна Європа" відбулися зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії і Герцеговини, Сербії.
"Усі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але можу сказати: вдалося досягти саме того, на що ми й розраховували. Плюс усі учасники саміту візьмуть участь у Глобальному саміті миру – першому саміті щодо Формули миру на рівні лідерів. Він запланований у Швейцарії", - розповів Зеленський.
Він додав, що саме про справедливий мир та про перший саміт лідерів щодо Формули миру він говорив у Саудівській Аравії зі спадкоємним принцом.
"Дуже глибока, позитивна розмова. Я вдячний за увагу до України, за поради. Ми маємо забезпечити якнайширшу участь народів світу в розв’язанні глобальних питань – саме таким є питання відновлення повної сили міжнародного права й недопущення агресій. Говорили також і про спільні економічні та технологічні проєкти із Саудівською Аравією. Важливо, щоб наші команди достатньо оперативно реалізували домовленості щодо проєктів. Те, що нас посилить – обидві наші держави", - підсумував Зеленський.
- 27 лютого Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії, прем’єр-міністром Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
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28 лютого у Тирані Зеленський взяв участь у саміті "Україна – Південно-Схдна Європа", в межах якого зустрівся з лідерами Албанії, Чорногорії, Хорватії, Сербії та Молдови. Також підписав спільну декларацію з учасниками саміту.
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