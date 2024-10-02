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Біля посольства Ізраїлю в Данії пролунали два вибухи: поліція проводить розслідування

Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
08:51
Світ Ілюстративне фото

На північній околиці Копенгагена сталися два вибухи біля посольства Ізраїлю. Місцева поліція проводить розслідування

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"Ніхто не постраждав. Ми проводимо початкове розслідування на місці події. Можливий зв'язок із посольством Ізраїлю, розташованим у цьому районі, ведеться розслідування", - повідомила поліція Копенгагена.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, територія навколо посольства була оточена на тлі посиленої присутності поліції.

Натомість в Ізраїлі не давали жодних коментарів щодо вибухів.

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Теги:
Кримінал
Ізраїль
Данія
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