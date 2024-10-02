Біля посольства Ізраїлю в Данії пролунали два вибухи: поліція проводить розслідування

Про це повідомляє Reuters.

"Ніхто не постраждав. Ми проводимо початкове розслідування на місці події. Можливий зв'язок із посольством Ізраїлю, розташованим у цьому районі, ведеться розслідування", - повідомила поліція Копенгагена.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, територія навколо посольства була оточена на тлі посиленої присутності поліції.

Натомість в Ізраїлі не давали жодних коментарів щодо вибухів.