Біля посольства Ізраїлю в Данії стався вибух: поліція перевіряє версію про причетність Ірану до інциденту

Про це повідомляє The Times of Israel.

Вибух стався приблизно за 500 метрів від посольства в Копенгагені через п'ять днів після двох вибухів біля будівлі, за які були заарештовані двоє громадян Швеції.

"Ми, звичайно, з'ясовуємо, чи може бути зв'язок з (попереднім, - ред.) інцидентом в ізраїльському посольстві", - заявила інспектор поліції Копенгагена Тріне Моллер.

Однак, за її словами, наразі не виявлено жодних ознак того, що ці два інциденти пов'язані. Вона зазначила, що вибух, про який повідомляється, міг бути спричинений стріляниною.

Місцеві ЗМІ оприлюднили кадри, на яких видно сліди вибуху перед житловим будинком, розташованим приблизно за 500 метрів від ізраїльського посольства.

За даними шведської розвідувальної служби Sapo, Іран може бути причетний до вибухів 2 жовтня в Данії, а також до стрілянини біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі напередодні.