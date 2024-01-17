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Головна Світ Блінкен пояснив, чому не бачить наближення до переговорів України з РФ про припинення війни

Блінкен пояснив, чому не бачить наближення до переговорів України з РФ про припинення війни

17 січня, 2024 середа
14:37
Світ Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить наближення до переговорів про припинення вогню в Україні найближчим часом через неготовність Росії до них

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в середу, пише Інтерфакс-Україна.

На запитання, чи бачить Блінкен зараз наближення до переговорів для досягнення припинення війни в Україні, він відповів: "Наразі я цього не бачу".

"Ми завжди до цього відкриті, уважні до цього, тому що більше, ніж будь-хто інший, цього хоче український народ. Але з боку Росії має бути готовність брати участь, добросовісно вести переговори, ґрунтуючись на основних принципах, які було поставлено під сумнів унаслідок її агресії: територіальна цілісність, суверенітет, незалежність", - наголосив держсекретар США.

Також Блінкен наголосив, що Путін готовий і далі втягувати "своїх молодих людей у м'ясорубку, яку він сам і зробив, щоб спробувати просунути свої інтереси".

"Це глибока трагедія для Росії", - зазначив він.

  • Водночас на думку голови міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто, Україна та Росія готові до мирних переговорів - він заявив, що помітив "важливі сигнали" від обох сторін.
Україна
Росія
Війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
переговори з РФ
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