Блінкен пояснив, чому не бачить наближення до переговорів України з РФ про припинення війни
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить наближення до переговорів про припинення вогню в Україні найближчим часом через неготовність Росії до них
Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в середу, пише Інтерфакс-Україна.
На запитання, чи бачить Блінкен зараз наближення до переговорів для досягнення припинення війни в Україні, він відповів: "Наразі я цього не бачу".
"Ми завжди до цього відкриті, уважні до цього, тому що більше, ніж будь-хто інший, цього хоче український народ. Але з боку Росії має бути готовність брати участь, добросовісно вести переговори, ґрунтуючись на основних принципах, які було поставлено під сумнів унаслідок її агресії: територіальна цілісність, суверенітет, незалежність", - наголосив держсекретар США.
Також Блінкен наголосив, що Путін готовий і далі втягувати "своїх молодих людей у м'ясорубку, яку він сам і зробив, щоб спробувати просунути свої інтереси".
"Це глибока трагедія для Росії", - зазначив він.
- Водночас на думку голови міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто, Україна та Росія готові до мирних переговорів - він заявив, що помітив "важливі сигнали" від обох сторін.
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