Блінкен пояснив, чому не бачить наближення до переговорів України з РФ про припинення війни

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в середу, пише Інтерфакс-Україна.

На запитання, чи бачить Блінкен зараз наближення до переговорів для досягнення припинення війни в Україні, він відповів: "Наразі я цього не бачу".

"Ми завжди до цього відкриті, уважні до цього, тому що більше, ніж будь-хто інший, цього хоче український народ. Але з боку Росії має бути готовність брати участь, добросовісно вести переговори, ґрунтуючись на основних принципах, які було поставлено під сумнів унаслідок її агресії: територіальна цілісність, суверенітет, незалежність", - наголосив держсекретар США.

Також Блінкен наголосив, що Путін готовий і далі втягувати "своїх молодих людей у м'ясорубку, яку він сам і зробив, щоб спробувати просунути свої інтереси".

"Це глибока трагедія для Росії", - зазначив він.