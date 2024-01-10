Міністр оборони Італії розповів про сигнали, які "свідчать про готовність України та РФ до мирних переговорів"

Про це пише Reuters.

Крозетто в парламенті заявив, що контрнаступ України у 2023 році не дав бажаного результату, а на військову ситуацію потрібно дивитися реалістично.

"З цієї точки зору... Здається, що настав час для гострої дипломатії, поряд з військовою підтримкою, тому що є низка важливих сигналів, що надходять з обох сторін", - додав він.

Водночас італійський міністр оборони зазначив: "Внутрішній фронт в Україні вже не такий єдиний, як у минулому, в підтримці політики президента Зеленського, що підкреслює деякі розбіжності в політичному дискурсі".

Згідно з його словами, РФ поступово демонструє готовність вести переговори та захищати свою економіку, в той час позиція України, як він зауважив, виглядає менш безкомпромісною, ніж раніше.

"Усе це необхідно враховувати на шляху до переговорів з метою припинення конфлікту й подальшого процесу нормалізації відносин не тільки Росії з Україною, але і з західними країнами", - пояснив він.

Також Гвідо Крозетто наголосив, що будь-які мирні переговори мають чітко визнати агресію Росії проти України в лютому 2022 року.

"Повна територіальна цілісність і визнані кордони України залишаються метою всього міжнародного співтовариства", - резюмував він.