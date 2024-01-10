Міністр оборони Італії розповів про сигнали, які "свідчать про готовність України та РФ до мирних переговорів"
На думку голови міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто, Україна та Росія готові до мирних переговорів - він заявив, мовляв, помітив "важливі сигнали" від обох сторін
Про це пише Reuters.
Крозетто в парламенті заявив, що контрнаступ України у 2023 році не дав бажаного результату, а на військову ситуацію потрібно дивитися реалістично.
"З цієї точки зору... Здається, що настав час для гострої дипломатії, поряд з військовою підтримкою, тому що є низка важливих сигналів, що надходять з обох сторін", - додав він.
Водночас італійський міністр оборони зазначив: "Внутрішній фронт в Україні вже не такий єдиний, як у минулому, в підтримці політики президента Зеленського, що підкреслює деякі розбіжності в політичному дискурсі".
Згідно з його словами, РФ поступово демонструє готовність вести переговори та захищати свою економіку, в той час позиція України, як він зауважив, виглядає менш безкомпромісною, ніж раніше.
"Усе це необхідно враховувати на шляху до переговорів з метою припинення конфлікту й подальшого процесу нормалізації відносин не тільки Росії з Україною, але і з західними країнами", - пояснив він.
Також Гвідо Крозетто наголосив, що будь-які мирні переговори мають чітко визнати агресію Росії проти України в лютому 2022 року.
"Повна територіальна цілісність і визнані кордони України залишаються метою всього міжнародного співтовариства", - резюмував він.
- 23 грудня Крозетто заявив, що паралельно з військовою підтримкою України потрібно шукати політичне рішення для припинення війни.
- 10 січня нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію щодо продовження військової підтримки України.
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