Італійський парламент підтримав продовження військової допомоги Україні
У середу, 10 січня, нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію стосовно продовження військової підтримки України
Про це повідомляє Ansa.
У нижній палаті італійського парламенту ухвалили: "продовжувати підтримувати, відповідно до взятих зобов'язань і того, що буде узгоджено в рамках НАТО і ЄС, а також на міжнародних форумах, членом яких є Італія, органи державної влади України, в тому числі шляхом передачі військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання".
"За" проголосували 195 осіб, 50 - "проти" і 55 – "утрималися". Міністр оборони Гвідо Крозетто наголосив, що підтримка України залишиться сильною та абсолютно незмінною.
"Попереду ще довгий шлях разом з Україною, але було б драматичною стратегічною і політичною помилкою зробити крок назад зараз. Наша підтримка має тривати доти, доки не припиняться російські атаки", – йдеться у заяві.
За словами Крозетто, Італія також зацікавлена в участі в коаліції з розмінування, ідею якої просуває Литва.
"Після 7 вже офіційно оформлених пакетів, ми нещодавно дали зелене світло на відправлення восьмого траншу обладнання, матеріалів і систем до Києва. Цей пакет обладнання та систем озброєння також спрямований тільки та виключно на посилення обороноздатності України", – сказав міністр оборони Гвідо Крозетто.
- У суботу, 23 грудня, Крозетто заявив, що паралельно з військовою підтримкою України потрібно шукати політичне рішення для припинення війни.
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