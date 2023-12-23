Міністр оборони Італії виступив за переговори України і Росії
У суботу, 23 грудня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що паралельно з військовою підтримкою України потрібно шукати політичне рішення для припинення війни
Про це Гвідо Крозетто заявив під час відвідин італійських військ, дислокованих у Польщі, пише ANSA.
За словами міністра оборони Італії, потрібно шукати дипломатичний і політичний фронт.
"Війна триває вже майже 2 роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення. Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом – а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку – може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів", - йдеться у заяві Крозетто.
- У вівторок, 19 грудня, уряд Італії схвалив рішення щодо військової допомоги Україні - її буде продовжено до кінця 2024 року. Тепер потрібно, аби парламент підтвердив постанову.
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