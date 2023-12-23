Міністр оборони Італії виступив за переговори України і Росії

Про це Гвідо Крозетто заявив під час відвідин італійських військ, дислокованих у Польщі, пише ANSA.

За словами міністра оборони Італії, потрібно шукати дипломатичний і політичний фронт.

"Війна триває вже майже 2 роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення. Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом – а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку – може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів", - йдеться у заяві Крозетто.