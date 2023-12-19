Уряд Італії схвалив продовження військової допомоги Україні до кінця 2024 року
У вівторок, 19 грудня, уряд Італії схвалив рішення щодо військової допомоги Україні - її буде продовжено до кінця 2024 року. Тепер потрібно, аби парламент підтвердив постанову
Про це повідомило італійське міністерство оборони, передає ANSA.
Якщо документ підтримають, Києву постачатимуть "засоби, матеріали й обладнання для підтримки військових зусиль проти РФ", зазначено в матеріалі.
Також міноборони Італії у своїй заяві наголосило, що підтримка включатиме зброю, електрогенератори й "усе необхідне для підтримки військових операцій із захисту беззбройного цивільного населення".
"Я хотів би зазначити, що не існує жодних політичних проблем щодо підтримки України в урядовій більшості, яка поважає роль і контроль парламенту. Італія вирішила бути на боці свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення справедливого та тривалого миру", - сказав голова оборонного відомства Гвідо Крозетто.
Водночас політик додав, війна Росії проти України триває "в умовах міжнародного сценарію, що ускладнюється кризою на Близькому Сході та конфліктом між ХАМАСом та Ізраїлем". Вона, за його словами, вимагає від італійського уряду зробити вибір на користь продовження допомоги України, згідно з міжнародними зобов'язаннями, "взятими Італією в ЄС і НАТО".
- Раніше стало відомо, що Держдепартамент США схвалив продаж Італії артилерійських ракетних систем HIMARS і обладнання для них на суму близько $400 мільйонів.
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