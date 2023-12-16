Італія закупить HIMARS у США
Держдепартамент США схвалив продаж Італії артилерійських ракетних систем HIMARS і обладнання для них на суму близько $400 млн
Про це повідомляє Управління воєнного співробітництва Пентагону.
15 грудня Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про можливий продаж.
Уряд Італії зробив запит до США на придбання 21 системи HIMARS та однієї реактивної системи залпового вогню M31A2 (GMLRS-U) з осколково-фугасною головною частиною, а також необхідне для них обладнання.
Зазначається, що Італія прагне придбати ці системи для забезпечення оборони розгорнутих військ, регіональної безпеки й оперативної сумісності зі США.
"Запропонований продаж підтримає зовнішню політику і національну безпеку США, допомагаючи покращити безпеку країни-члена Організації Північноатлантичного договору, яка є важливим партнером для політичної стабільності й економічного прогресу в Європі",– йдеться у заяв Пентагону.
Зазначається, що реалізація цього запропонованого продажу вимагатиме щорічного направлення 10 представників уряду США та 10 підрядників до Італії терміном на один тиждень для огляду керівництва програми та навчання людей на новому обладнанні.
У Пентагоні запевняють, що цей продаж не матиме негативного впливу на готовність оборони США.
- Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки й оборони. Новий пакет допомоги оцінюють у 100 мільйонів доларів США. Він включає додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.
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