Блінкен здійснить візит до Великої Британії: говоритиме про Україну та Близький Схід

Про це повідомив Держдеп США.

За словами Метью Міллера, речника Державного департаменту, під час перебування у Лондоні Блінкен відкриє стратегічний діалог між США і Великою Британією.

"Державний секретар Ентоні Блінкен здійснить візит до Великої Британії 9-10 вересня, де відкриє Стратегічний діалог між США та Великою Британією, підтверджуючи наші особливі відносини", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Блінкен зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити питання, пов'язані з Індо-Тихоокеанським регіоном, оборонний пакт AUKUS між США, Австралією, Великою Британією та Близьким Сходом, а також колективні зусилля на підтримку України у війні проти Росії.