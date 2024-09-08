Блінкен здійснить візит до Великої Британії: говоритиме про Україну та Близький Схід
Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит до Великої Британії 9-10 вересня для обговорення питань стосовно України та Близького Сходу
Про це повідомив Держдеп США.
За словами Метью Міллера, речника Державного департаменту, під час перебування у Лондоні Блінкен відкриє стратегічний діалог між США і Великою Британією.
"Державний секретар Ентоні Блінкен здійснить візит до Великої Британії 9-10 вересня, де відкриє Стратегічний діалог між США та Великою Британією, підтверджуючи наші особливі відносини", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Блінкен зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити питання, пов'язані з Індо-Тихоокеанським регіоном, оборонний пакт AUKUS між США, Австралією, Великою Британією та Близьким Сходом, а також колективні зусилля на підтримку України у війні проти Росії.
- У Білому домі заявили, що 13 вересня президент США Джо Байден прийме прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера для проведення двосторонньої зустрічі.
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