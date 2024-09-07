У Білому домі анонсували візит до США прем'єра Британії Стармера: говоритиме про Україну
У Білому домі заявили, що 13 вересня президент США Джо Байден прийме прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера для проведення двосторонньої зустрічі
Про це повідомляє Білий дім.
За інформацією прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, це буде їхня друга зустріч у Вашингтоні після обрання прем'єр-міністра Стармера цього літа.
Під час зустрічі сторони поглиблено обговорять низку глобальних питань, що "становлять взаємний інтерес, включаючи продовження рішучої підтримки України в її захисті від російської агресії, досягнення угоди про звільнення заручників та припинення вогню для припинення війни в Газі, захист міжнародного судноплавства в Червоному морі від загроз з боку підтримуваних Іраном повстанців-хуситів, а також просування вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону".
"Вони також обговорять можливості зміцнення співпраці між США і Великою Британією для забезпечення безпеки ланцюгів постачання і підвищення кліматичної стійкості. Президент Байден підкреслить важливість продовження зміцнення особливих відносин між Сполученими Штатами і Великою Британією", - йдеться у заяві прессекретаря Білого дому.
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У середу, 28 серпня, у рамках дводенного візиту до Франції та Німеччини прем’єр-міністр Британії Кір Стармер прибув до Берліна, щоб перезавантажити відносини з країнами Євросоюзу.
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