Премʼєр Британії Стармер прибув до Німеччини: обговорюватиме відновлення відносин з Євросоюзом
У середу, 28 серпня, у рамках дводенного візиту до Франції та Німеччини прем’єр-міністр Британії Кір Стармер прибув до Берліна, щоб перезавантажити відносини з країнами Євросоюзу
Про це інформує Reuters.
Стармер заявив, що хоче, аби Британія вийшла за рамки "нестабільних відносин" попереднього консервативного уряду з ЄС.
За його словами, Лондон має поставити покращення зв’язків у центр своїх зусиль щодо стимулювання економічного зростання країни.
"Ми повинні перегорнути сторінку з Brexit і виправити порушені стосунки, залишені попереднім урядом. У нас є унікальна можливість перезавантажити наші відносини з Європою", - заявив британський премʼєр.
Як зазначає Reuters, Британія та Німеччина витрачають найбільше коштів на оборону та шукають способи збільшити співпрацю у цій сфері перед можливим скороченням військової підтримки України з боку Вашингтона, якщо колишній президент США Дональд Трамп повернеться до Білого дому на початку 2025 року.
- У липні новопризначений прем'єр-міністр Британії Кір Стармер пообіцяв початок тісніших відносин з Європейським Союзом.
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