Премʼєр Британії Стармер прибув до Німеччини: обговорюватиме відновлення відносин з Євросоюзом

Про це інформує Reuters.

Стармер заявив, що хоче, аби Британія вийшла за рамки "нестабільних відносин" попереднього консервативного уряду з ЄС.

За його словами, Лондон має поставити покращення зв’язків у центр своїх зусиль щодо стимулювання економічного зростання країни.



"Ми повинні перегорнути сторінку з Brexit і виправити порушені стосунки, залишені попереднім урядом. У нас є унікальна можливість перезавантажити наші відносини з Європою", - заявив британський премʼєр.

Як зазначає Reuters, Британія та Німеччина витрачають найбільше коштів на оборону та шукають способи збільшити співпрацю у цій сфері перед можливим скороченням військової підтримки України з боку Вашингтона, якщо колишній президент США Дональд Трамп повернеться до Білого дому на початку 2025 року.