Новий прем'єр Британії Стармер пообіцяв поновити тісні відносини з ЄС
Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв початок тісніших відносин з Європейським Союзом
Про це повідомляє The Guardian.
Стармер заявив, що Європа наразі зіткнулася з безпековою та міграційною кризами, а його країна повинна бути у центрі боротьби з ними.
"Варварська війна Росії продовжує відчуватись по всьому континенту, в той час, як підлі банди контрабандистів переправляють невинних людей у небезпечні подорожі, які надто часто закінчуються трагедією", - сказав новий британський прем'єр перед засіданням Європейського політичного співтовариства в Бленхеймському палаці.
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За його словами, Британія не може бути глядачем в цьому розділі історії.
"Ми повинні робити більше та йти далі не лише заради мужніх українців на фронті чи тих, кого переправляють з країни в країну, але й заради того, щоб наші майбутні покоління з гордістю озиралися на те, чого наш континент досягнув разом", – зазначив Стармер.
Він також нагадав, що обіцяв змінити спосіб взаємодії Великої Британії з європейськими партнерами, працюючи спільно над досягненням прогресу у вирішенні цих викликів, що стоять перед поколіннями.
"І ця робота розпочнеться на засіданні Європейської політичної спільноти в четвер", - додав Стармер.
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