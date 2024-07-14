Новий прем'єр Британії Стармер пообіцяв поновити тісні відносини з ЄС

Про це повідомляє The Guardian.

Стармер заявив, що Європа наразі зіткнулася з безпековою та міграційною кризами, а його країна повинна бути у центрі боротьби з ними.

"Варварська війна Росії продовжує відчуватись по всьому континенту, в той час, як підлі банди контрабандистів переправляють невинних людей у ​​небезпечні подорожі, які надто часто закінчуються трагедією", - сказав новий британський прем'єр перед засіданням Європейського політичного співтовариства в Бленхеймському палаці.

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За його словами, Британія не може бути глядачем в цьому розділі історії.

"Ми повинні робити більше та йти далі не лише заради мужніх українців на фронті чи тих, кого переправляють з країни в країну, але й заради того, щоб наші майбутні покоління з гордістю озиралися на те, чого наш континент досягнув разом", – зазначив Стармер.



Він також нагадав, що обіцяв змінити спосіб взаємодії Великої Британії з європейськими партнерами, працюючи спільно над досягненням прогресу у вирішенні цих викликів, що стоять перед поколіннями.

"І ця робота розпочнеться на засіданні Європейської політичної спільноти в четвер", - додав Стармер.