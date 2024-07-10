Новий прем'єр Британії Стармер підтвердив, що Україна може бити по території РФ ракетами Storm Shadows
Новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на Саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadows для удару по Росії
Про це пише Bloomberg.
За словами Стармера, Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Він також підтвердив, що продовжуватиме політику попереднього уряду Великої Британії щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні.
Прем'єр Британії додав, що ці ракети мають застосовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, в оборонних цілях.
"Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях", - зазначив Стармер.
Довідка. Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності, розроблена спільно Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль, вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу "земля-земля" (ATACMS).
Що відомо про застосування ракет Storm Shadow по території РФ
На початку травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.
Пізніше 10 травня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що в разі, якщо Україна битиме по території Росії ракетами Storm Shadow, росіяни можуть атакувати Велику Британію.
У Мінстратегпромі 29 травня підтвердили, що Україна вже била по території РФ ракетами Storm Shadow.
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