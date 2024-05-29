У Мінстратегпромі підтвердили, що Україна вже била по території РФ ракетами Storm Shadow
Україна вже використовувала надані Великою Британією далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по об'єктах на території Росії
Про це радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак сказав в інтервʼю Bloomberg.
"Ми вже маємо прецедент. Наприклад, Велика Британія – вони вже раніше дозволили Україні використовувати ракети далекого радіусу дії Storm Shadow, які вони поставляють. І ми успішно їх використовуємо", – сказав Сак у відповідь на запитання про удари по цілях у глибині Росії.
- 2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.
- 10 травня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що в разі, якщо Україна битиме по території Росії ракетами Storm Shadow, росіяни можуть атакувати Велику Британію.
- 27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.
- Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.
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