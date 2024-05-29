У Мінстратегпромі підтвердили, що Україна вже била по території РФ ракетами Storm Shadow

Про це радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак сказав в інтервʼю Bloomberg.

"Ми вже маємо прецедент. Наприклад, Велика Британія – вони вже раніше дозволили Україні використовувати ракети далекого радіусу дії Storm Shadow, які вони поставляють. І ми успішно їх використовуємо", – сказав Сак у відповідь на запитання про удари по цілях у глибині Росії.