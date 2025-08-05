Бог обов'язково відплатить Путіну, як це було з Гітлером, - духовний радник Трампа

Про це євангельський служитель розповів у інтерв'ю LIGA.net.

Він заявив, що Бог обов'язково відплатить Путіну, як це було з лідером нацистської партії, який розв'язав Другу Світову війну Адольфом Гітлером, та Пол Потом - диктатором Камбоджі, керівником руху "червоних кхмерів", за майже 4 роки правління яких загинуло від 1,5 до 3 млн людей при 6,5 млн населенні країни.

"Зрештою, їхні серця перестануть битися, і вони зустрінуть свого Творця. Бог завжди панує, і вони помруть, а він – житиме вічно", – сказав Бернс.

Пастор вважає, що, з духовного погляду, основною причиною війни Росії проти України є гріх жадібності й гордині: "Росія, під керівництвом Володимира Путіна, керується саме цими гріхами, прагнучи отримати владу й контроль над українським народом, який не є і не має бути рабом. Це зло, що походить "з воріт пекла".

За словами Бернса, саме жадібність і гординя розбещують серце. Він нагадав, що в історії було багато прикладів, коли диктатори як-от Гітлер, Йосип Сталін та Беніто Муссоліні використовували тероризм для контролю над своїм народом, і всі ці дії ґрунтувалися на жадібності та бажанні влади.

"Ісус Христос, навпаки, вчив лідерів служити своєму народу, а не панувати над ним. Він омивав ноги апостолам, показуючи, що справжнє лідерство – це служіння", – зауважив пастор.

Він додав, що водночас ця війна є свідченням "духовної сили й віри".

"Попри всі труднощі, Бог підіймає своїх "генералів" і "лідерів", щоб вони захищали та боролися зі злом. Україна, навіть під час бомбардувань, кличе живого Бога. Віряни, які страждають від війни, продовжують молитися і вірити, що віддають всю славу Богу. Це доказ того, що навіть у найтяжчі часи віра може бути непохитною", – вважає Бернс.