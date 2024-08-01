Болгарія продовжила програму допомоги біженцям з України до кінця року
Тимчасовий уряд Болгарії схвалив продовження гуманітарної допомоги для українських біженців до 31 грудня 2024 року
Про це пише The Sofia Globe.
Зазначають, що механізм допомоги був запроваджений у 2022 році. На засіданні в середу, 31 липня, схвалили рішення продовжити його до 31 грудня 2024 року "на умовах, що діють наразі".
Зокрема механізм допомоги передбачає державні виплати на житло людям, які вимушено виїхали з України через агресію РФ та отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Європейської комісії.
У виданні додають, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Болгарії в’їхало 2 454 748 українців.
З них 181 868 українців Болгарія зареєструвала за схемою тимчасового захисту ЄС. Наразі у Болгарії залишаються 55 302 українці, а за державною схемою - 6 081.
- Європейська комісія 10 липня погодила продовження на 12 місяців угоди з мобільними операторами, що дозволяє українцям за кордоном залишатися на зв'язку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.43
- EUR Купівля 44.25Продаж 44.99
- Актуальне
- Важливе