Єврокомісія продовжила дію безкоштовного роумінгу для українців на рік
Європейська комісія погодила продовження на 12 місяців угоди з мобільними операторами, що дозволяє українцям за кордоном залишатися на зв'язку
Про це йдеться у відомстві.
"Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, щоб гарантувати, що біженці з України можуть залишатися на зв’язку через кордон", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це стало можливим завдяки підписантам, які зобов’язалися взаємно знизити свої тарифи для з’єднання дзвінків через кордон.
Відповідна угода дозволить біженцям зв’язатися з родиною та друзями в Україні, і навпаки.
- 14 вересня 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС, що дасть можливість українцям здійснювати дзвінки та користуватися мобільним інтернетом у Євросоюзі за домашніми тарифами. Також вона зазначила, що Україна вже є технологічним центром, що розвивається, і домом для багатьох інноваційних молодих компаній.
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