Зона роумінг ЄС. Українці зможуть телефонувати у Євросоюзі за внутрішніми тарифами

Про приєднання до пільгової зони ЄС сьогодні, 14 вересня, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті.

"Ми включимо Україну в нашу європейську зону вільного роумінгу. Наші доріжки солідарності користуються великим успіхом. Виходячи з усього цього, Єврокомісія буде працювати з Україною для забезпечення безперешкодного доступу до єдиного ринку. І навпаки", - заявила єврочиновниця.

Також вона зазначила, що Україна вже є технологічним центром, що розвивається, і домом для багатьох інноваційних молодих компаній.

Як зазначає "Європейська правда", у квітні оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати задля забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та Україною. Представниця ЄК Катарина Матернова зазначала, що це може бути однією з перших підвалин для майбутньої угоди щодо роумінгу між Україною та ЄС.

Як раніше пояснив Денис Шмигаль, єдиний роумінговий простір з ЄС дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат та дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами.

Видання dev.ua пояснює, що приєднання України до мережі безкоштовного роумінг ЄС стало можливим після того, як 5 вересня Україна приєдналась до програми "Цифрова Європа" із загальним бюджетом 7,5 мільярда євро. Це сталося у Брюсселі під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Тоді питання приєднання до зони роумінгу ЄС почали вивчати як з комерційної так і юридичної сторони.

Відзначимо, що для громадян ЄС ця зона діє з 15 червня 2017 року – вони користуються своїм мобільним пристроєм під час подорожей ЄС, сплачуючи ті самі ціни, що й удома.

Важливо підкреслити, що для українських абонентів мобільного зв’язку зараз уже діють знижені тарифи на роумінг, тому що мобільні оператори домовилися з європейськими колегами про більш гнучкі умови та спеціальні ціни для українських біженців. Зараз діє програма допомоги для біженців в ЄС "Роумінг як вдома". За даними Мінцифри, наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безкоштовний роумінг.

То ж наразі з комерційної точки зору ця угода може бути збитковою для українських операторів. Адже зараз їхні послуги тарифікуються за пільговими цінами, а європейських колег в України – за повними. Та цілком імовірно, що зона роумінгу ЄС вступить в силу взамін програми "Роумінг як вдома".

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