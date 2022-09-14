Україна приєднається до зони роумінгу ЄС - фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до єдиного ринку Європейського союзу та зони вільного роумінгу
Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті.
"Ми включимо Україну в нашу європейську зону вільного роумінгу. Наші доріжки солідарності користуються великим успіхом. Виходячи з усього цього, Єврокомісія буде працювати з Україною для забезпечення безперешкодного доступу до єдиного ринку. І навпаки", - заявила вона.
Глава Єврокомісії підкреслила, що єдиний ринок ЄС - одна з найбільших історій успіху Європи.
"Прийшов час зробити його успішним і для наших українських друзів", - заявила вона.
- 14 вересня Урсула фон дер Ляєн виступила зі зверненням щодо стану справ в ЄС. Голова Європейської комісії оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл та висловила переконання, що Путін програє свою загарбницьку війну.
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