Україна приєднається до зони роумінгу ЄС - фон дер Ляєн

Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті.

"Ми включимо Україну в нашу європейську зону вільного роумінгу. Наші доріжки солідарності користуються великим успіхом. Виходячи з усього цього, Єврокомісія буде працювати з Україною для забезпечення безперешкодного доступу до єдиного ринку. І навпаки", - заявила вона.

Глава Єврокомісії підкреслила, що єдиний ринок ЄС - одна з найбільших історій успіху Європи.

"Прийшов час зробити його успішним і для наших українських друзів", - заявила вона.

14 вересня Урсула фон дер Ляєн виступила зі зверненням щодо стану справ в ЄС. Голова Європейської комісії оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл та висловила переконання, що Путін програє свою загарбницьку війну.

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