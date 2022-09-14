English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Урсула фон дер Ляєн виступила із щорічним зверненням щодо стану справ в ЄС
Оновлено

Урсула фон дер Ляєн виступила із щорічним зверненням щодо стану справ в ЄС

14 вересня, 2022 середа
11:08
Світ Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті із щорічною програмною промовою State of the European Union

Пряму трансляцію показував телеканал "Еспресо".

Президентка Європейської Комісії виступила з посланням про стан Союзу перед Європейським парламентом, підбиваючи підсумки досягнень минулого року, а також розглядаючи спільні виклики та представляючи пріоритети на наступний рік для Європи та за її межами.

Подібні виступи проходять щорічно у вересні. Для Урсули фон дер Ляєн це був вже третій виступ в якості голови Єврокомісії.

Цьогоріч вона представила основні меседжі щодо вирішення викликів, перед якими постала Європа, після двох років пандемії та в той час, як вирує війна в Україні. 

Фон дер Ляєн переконана, що Путін програє свою загарбницьку війну: "Багато на кону. Не тільки для України, але для всієї Європи і світу. Це стане нашою перевіркою. Перевіркою тими, хто хоче використати будь-які розбіжності між нами. Це не тільки війна, розгорнута Росією проти України. Це війна проти нашої енергетики, війна проти нашої економіки, війна проти наших цінностей, війна проти нашого майбутнього. Це про автократію проти демократії".

Голова Єврокомісії додала, що "з необхідною мужністю та необхідною солідарністю Путін програє, а Україна та Європа виграють".

"Сьогодні сміливість має ім'я - і це ім’я Україна. Сьогодні сміливість має обличчя - і це обличчя українських чоловіків та жінок, які виступають проти російської агресії", - зауважила фон дер Ляєн.

Голова Європейської комісії оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл.

За її словами, один із висновків війни в Україні полягає в тому, що Європі варто було слухати тих, хто знає політику президента Росії Володимира Путіна, а саме - друзів в Україні та Грузії, опозицію в Білорусі, голоси в Польщі, країнах Балтії, Центральній і Східній Європі.

Фон дер Ляєн звернулася до Західних Балкан, України, Молдови та Грузії: "Ви – частина нашої сім’ї, ваше майбутнє – у нашому Союзі, а наш Союз без вас неповний!"

Також у Єврокомісії пропонують зробити 2023 рік роком освіти і виховання.

"Рівень безробіття нижчий, ніж будь-коли. При цьому кількість вакансій знаходиться на рекордному рівні. Тому ми повинні інвестувати набагато більше в освіту", - каже чиновниця.

У Європі також планують створити банк водню і виділити на його створення €3 млрд.

"Водень може змінити правила гри для Європи. Нам потрібно перевести нашу водневу економіку з ринкової ніші на масовий", - зауважила фон дер Ляєн.

На виступі State of the Union address вперше запросили і представника України. Таку нагоду мала перша леді України Олена Зеленська.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Україна
ЄС
Європа
Європарламент
Єврокомісія
Еспресо.TV
війна з Росією
Коронавірус
еспресо
Урсула фон дер Ляйєн
Читайте також:
Валерій Чалий
13 вересня, 2022 вiвторок
Війна в Україні може скінчитися не перемовинами, РФ просто оголосить закінчення "спецоперації", - дипломат Чалий
Тетяна Томіліна
12 вересня, 2022 понедiлок
У квартирі херсонської колаборантки-"ректорки" університету пролунав вибух, - ЗМІ
Херсонська область
13 вересня, 2022 вiвторок
Росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, - ISW
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.67
  • EUR
    Купівля 39.65
    Продаж 40.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
14 вересня
11:19
"Інструкція до Джавеліну – тепер зрозуміліше": у "Гончаренко центрах" стартували безкоштовні курси англійської для військових
11:14
На Полтавщині відбудуться навчальні стрільби
На Полтавщині 14 вересня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
11:09
Азербайджан
Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню
11:04
Сауль Альварес та Геннадій Головкін (ліворуч)
Найбагатший боксер світу влаштував дуель поглядів з найпринциповішим суперником
10:57
Урсула фон дер Ляйєн
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні відвідає Україну
10:57
Урсула фон дер Ляєн
Треба було слухати наших друзів в Центральній та Східній Європі, бо вони знали Путіна, - фон дер Ляєн про війну в Україні
10:54
Ексклюзив
Урсула фон дер Ляєн
Європейська комісія виділить 100 млн євро на відбудову українських шкіл, - Урсула фон дер Ляєн
10:43
Олександр Усик, Ентоні Джошуа
Усик може втретє поспіль зустрітися з Джошуа, - промоутер
10:39
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: 384 дитини загинули, понад 749 отримали поранення
10:22
Костянтин Москалець
Костянтин Москалець: Опік мовою
10:16
окупанти
На Луганщині росіяни відключили мобільний інтернет для "забезпечення обороноздатності та безпеки", - Гайдай
10:09
Олександра Хоменець
Українки здобули срібло та бронзу на ЧС з боротьби
10:07
Ексклюзив
Павло Розенко
На Харківщині Україна поповнила обмінний фонд та посилила переговорну позицію щодо обміну полоненими, - Розенко
10:04
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 9-13 вересня. Два контрнаступи
09:51
Оновлено
Миколаїв
Росіяни обстріляли Миколаїв: пошкоджено будинки, є загиблі й поранені
09:36
Угорщина
У МЗС Угорщини розраховують, що Європа "замерзне" та послабить санкції проти РФ
09:30
Інфографіка
Курс валют сьогодні: євро і злотий ростуть у ціні
09:29
Інфографіка
Втрати окупантів
Близько 350 військових, 11 систем артилерії, 2 літаки та 2 гелікоптери: втрати РФ у війні проти України за добу
09:04
Путін
Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW
09:02
Донеччина обстріл
На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 16
08:35
Наслідки російського обстрілу Нікопольського району
Росіяни випустили 75 снарядів по Нікопольському району: пошкоджено будинки, газогони й лінії електропередачі
08:31
БПЛА
Росія почала використовувати в Україні іранські безпілотники, - британська розвідка
08:10
окупанти
Росія намагається поповнити втрати у війні рецидивістами, наркоманами та алкоголіками, - Генштаб ЗСУ
08:00
Огляд
Українці з вибору
Українці з вибору: хто з відомих людей обрав українську мову, відкинувши російську
07:47
окупанти
У містах та селах Херсонщини окупанти розквартировуються у домівках місцевих, - Генштаб ЗСУ
07:20
ЗСУ на фронті
Українське військо успішно відбило атаки РФ біля Авдіївки, Водяного, Спірного, Майорська й Веселої Долини
07:11
Австрія
Австрія побудує в Україні три медзаклади на €600 млн
07:01
Мар’ян Швед
"Шахтар" - "Селтік": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
07:01
Інтерв’ю
Юлія Мала
Юлія Мала: Після цієї війни я буду набагато більше цінувати час, проведений зі своєю сім’єю
06:47
Пентагон
Пентагон: Успішний контрнаступ ЗСУ став несподіванкою для РФ
06:20
Байден
Байден відреагував на успіхи ЗСУ на фронті: досягли значного прогресу, але попереду ще довгий шлях
06:01
Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
05:56
Сергій Кислиця
Кислиця: Ця сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії
05:28
Футболісти "Ліверпуля" у матчі Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
05:10
король Карл ІІІ
"О Боже, ненавиджу це", - король Карл III розлютився через перову ручку
04:36
Крилата ракета
РФ різко збільшила кількість крилатих ракет у Чорному морі
03:31
Херсон
ЗСУ знищили 3 пункти управління окупантів у Херсоні та області 
02:57
Су-24
Українські зенітники збили російський бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8
02:37
російська авіація
Росія завдала 18 авіаударів по ЗСУ на Півдні
01:55
СБУ. Ілюстрація
На Одещині виявили колаборантів, які агітували за РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV