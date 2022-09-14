Урсула фон дер Ляєн виступила із щорічним зверненням щодо стану справ в ЄС

Пряму трансляцію показував телеканал "Еспресо".

Президентка Європейської Комісії виступила з посланням про стан Союзу перед Європейським парламентом, підбиваючи підсумки досягнень минулого року, а також розглядаючи спільні виклики та представляючи пріоритети на наступний рік для Європи та за її межами.

Подібні виступи проходять щорічно у вересні. Для Урсули фон дер Ляєн це був вже третій виступ в якості голови Єврокомісії.

Цьогоріч вона представила основні меседжі щодо вирішення викликів, перед якими постала Європа, після двох років пандемії та в той час, як вирує війна в Україні.

Фон дер Ляєн переконана, що Путін програє свою загарбницьку війну: "Багато на кону. Не тільки для України, але для всієї Європи і світу. Це стане нашою перевіркою. Перевіркою тими, хто хоче використати будь-які розбіжності між нами. Це не тільки війна, розгорнута Росією проти України. Це війна проти нашої енергетики, війна проти нашої економіки, війна проти наших цінностей, війна проти нашого майбутнього. Це про автократію проти демократії".

Голова Єврокомісії додала, що "з необхідною мужністю та необхідною солідарністю Путін програє, а Україна та Європа виграють".

"Сьогодні сміливість має ім'я - і це ім’я Україна. Сьогодні сміливість має обличчя - і це обличчя українських чоловіків та жінок, які виступають проти російської агресії", - зауважила фон дер Ляєн.

Голова Європейської комісії оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл.

За її словами, один із висновків війни в Україні полягає в тому, що Європі варто було слухати тих, хто знає політику президента Росії Володимира Путіна, а саме - друзів в Україні та Грузії, опозицію в Білорусі, голоси в Польщі, країнах Балтії, Центральній і Східній Європі.



Фон дер Ляєн звернулася до Західних Балкан, України, Молдови та Грузії: "Ви – частина нашої сім’ї, ваше майбутнє – у нашому Союзі, а наш Союз без вас неповний!"

Також у Єврокомісії пропонують зробити 2023 рік роком освіти і виховання.



"Рівень безробіття нижчий, ніж будь-коли. При цьому кількість вакансій знаходиться на рекордному рівні. Тому ми повинні інвестувати набагато більше в освіту", - каже чиновниця.

У Європі також планують створити банк водню і виділити на його створення €3 млрд.

"Водень може змінити правила гри для Європи. Нам потрібно перевести нашу водневу економіку з ринкової ніші на масовий", - зауважила фон дер Ляєн.

На виступі State of the Union address вперше запросили і представника України. Таку нагоду мала перша леді України Олена Зеленська.

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