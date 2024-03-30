Болгарія та Румунія приєднаються до Шенгенської зони 31 березня
Болгарія та Румунія в неділю, 31 березня, стануть членами Шенгенської зони: контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах буде скасовано
Про це інформує Європейська комісія.
"Комісія рішуче вітає це досягнення, яке слідує за історичним рішенням Ради від грудня 2023 року. Вступ цих двох держав-членів до Шенгенської зони зробить спільний простір більш привабливим завдяки значному розширенню найбільшого у світі спільного простору без внутрішнього прикордонного контролю", - йдеться у повідомленні.
Президентка Європейської комісії назвала це рішення "великим успіхом для обох країн" та наголосила, що разом вони будують "сильнішу, більш об'єднану Європу для всіх наших громадян".
Надалі Рада ЄС має ухвалити рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської зони. Це рішення планують ухвалити до кінця 2024 року.
- У грудні 2022 року лідери МВС країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу проголосували Австрія і Нідерланди.
- Згодом Нідерланди все ж підтримали рішення, а Австрія погодилася на поступове приєднання країн.
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