Австрія відкрила шлях Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
Австрія погодилася на поступове приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АРА.
"Як повідомив уряд у Бухаресті, Румунія, Болгарія та Австрія досягли "політичної угоди" щодо розширення Шенгенської зони. Відповідно до заяви МВС Румунії, заплановано поступове приєднання до Шенгенської зони. Це означає, що Болгарія і Румунія застосовуватимуть правила Шенгенської угоди на своїх повітряних і морських кордонах з березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що домовленість була досягнута 23 грудня між міністерствами внутрішніх справ Австрії, Румунії та Болгарії. Після цього вона обговорювалася дипломатичними каналами на рівні міністерств закордонних справ і представництв ЄС – аби її можна було юридично інкорпорувати в рішення Комітету постійних представників (COREPER).
МВС Румунії подякувало Європейській комісії та іспанському головуванню в Раді ЄС, а також міністерствам внутрішніх справ Австрії та Болгарії за "конструктивні переговори", які зрештою зробили цю угоду можливою.
Своєю чергою прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку написав у Фейсбуку, що влада країни сповнена рішучості успішно завершити переговори про повноправне членство в Шенгенській зоні наступного року.
- Нагадаємо, у грудні 2022 року лідери МВС країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу проголосували Австрія і Нідерланди.
- 16 грудня рішення підтримали Нідерланди.
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