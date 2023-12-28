Австрія відкрила шлях Болгарії та Румунії до Шенгенської зони

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АРА.

"Як повідомив уряд у Бухаресті, Румунія, Болгарія та Австрія досягли "політичної угоди" щодо розширення Шенгенської зони. Відповідно до заяви МВС Румунії, заплановано поступове приєднання до Шенгенської зони. Це означає, що Болгарія і Румунія застосовуватимуть правила Шенгенської угоди на своїх повітряних і морських кордонах з березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що домовленість була досягнута 23 грудня між міністерствами внутрішніх справ Австрії, Румунії та Болгарії. Після цього вона обговорювалася дипломатичними каналами на рівні міністерств закордонних справ і представництв ЄС – аби її можна було юридично інкорпорувати в рішення Комітету постійних представників (COREPER).

МВС Румунії подякувало Європейській комісії та іспанському головуванню в Раді ЄС, а також міністерствам внутрішніх справ Австрії та Болгарії за "конструктивні переговори", які зрештою зробили цю угоду можливою.

Своєю чергою прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку написав у Фейсбуку, що влада країни сповнена рішучості успішно завершити переговори про повноправне членство в Шенгенській зоні наступного року.