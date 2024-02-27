Болгарія заборонила в'їзд до ЄС на 5 років двом росіянам за підозрою у шпигунстві

Про це повідомляє Politico.

За даними Державного агентства національної безпеки (ДАНБ), обидва громадяни раніше проживали в Болгарії під іменами Денис Рашков і Діана Рашкова, однак насправді вони є російськими оперативниками, яких звати Володимир Миколайович Горочкін і Тетяна Анатоліївна Горочкіна.

"Володимир Горочкін і Тетяна Горочкіна є нелегальними співробітниками розвідки, учасниками операції Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, спрямованої на здійснення розвідувального проникнення з використанням іноземних документів", - йдеться в заяві ДАНС.

Отримавши болгарські посвідчення, подружжя, як вважають у ДАНС, мало намір розпочати діяльність за межами Болгарії.

Посольство Росії в Софії відмовилося від коментарів.