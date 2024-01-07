Боррель зустрівся із політичним представником "Хезболли", - ЗМІ

Про це інформує Euractiv з посиланням на ліванські ЗМІ.

Зазначається, що переговори між Бореллем і Раадом відбулися з метою уникнення втягнення Лівану у війну Ізраїлю та терористів ХАМАС.

Джерело в ЄС підтвердило зустріч, яка відбулася через кілька годин після того, як бойовики "Хезболли" обстріляли ізраїльську військову базу у відповідь на вбивство високопоставленого діяча ХАМАС під час ймовірного ізраїльського удару в Бейруті у вівторок.

"ЄС бере участь у дипломатичному діалозі з усіма відповідними політичними представниками, які мають вплив на ситуацію на місці або зацікавлені в ній", - зазначило джерело.

Виступаючи на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Лівану, Боррель наголосив на необхідності уникнути втягування Лівану в регіональний конфлікт.

"Я також звертаюся до Ізраїлю: ніхто не виграє від регіонального конфлікту", - сказав представник дипломатії ЄС.