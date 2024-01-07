Боррель зустрівся із політичним представником "Хезболли", - ЗМІ
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у суботу, 6 січня, зустрівся з політичним представником підтримуваного Іраном бойового угруповання "Хезболла" Мохаммадом Раадом
Про це інформує Euractiv з посиланням на ліванські ЗМІ.
Зазначається, що переговори між Бореллем і Раадом відбулися з метою уникнення втягнення Лівану у війну Ізраїлю та терористів ХАМАС.
Джерело в ЄС підтвердило зустріч, яка відбулася через кілька годин після того, як бойовики "Хезболли" обстріляли ізраїльську військову базу у відповідь на вбивство високопоставленого діяча ХАМАС під час ймовірного ізраїльського удару в Бейруті у вівторок.
"ЄС бере участь у дипломатичному діалозі з усіма відповідними політичними представниками, які мають вплив на ситуацію на місці або зацікавлені в ній", - зазначило джерело.
Виступаючи на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Лівану, Боррель наголосив на необхідності уникнути втягування Лівану в регіональний конфлікт.
"Я також звертаюся до Ізраїлю: ніхто не виграє від регіонального конфлікту", - сказав представник дипломатії ЄС.
- Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що країна голова до дипломатичної угоди ліванським угрупованням "Хезболла".
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