Британська МІ5 попередила, що Росія та Іран прагнуть дестабілізувати ситуацію у Великій Британії та Європі
У вівторок, 8 жовтня, генеральний директор Служби безпеки Великої Британії (МІ5) Кен МакКаллум заявив про значне зростання кількості загроз національній безпеці з боку РФ та Ірану
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, кількість розслідувань державних загроз зросла на 48% за останній рік.
Головними джерелами загроз очільник МІ5 назвав Росію та Іран, які, за його словами, використовують злочинців та довірених осіб для здійснення диверсій та дестабілізації ситуації у Великій Британії та Європі.
"ГРУ (російська військова розвідка - ред.), зокрема, виконує постійну місію зі створення хаосу на британських і європейських вулицях: ми бачили підпали, саботаж і багато іншого. Небезпечні дії, що проводяться зі зростаючою безрозсудністю", - наголосив він.
МакКаллум додав, що попри висилку понад 750 російських дипломатів з Європи та висилку останнього офіцера ГРУ з Великої Британії, загроза з боку Росії залишається високою.
Водночас Іран, за словами глави МІ5, стоїть за щонайменше 20 змовами проти Великої Британії з початку 2022 року, які могли призвести до загибелі людей.
- Раніше повідомлялось, що розвідка Росії завербувала депутата парламенту Ірландії для роботи в якості пропагандистського "крота" та емісара.
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