Британська МІ5 попередила, що Росія та Іран прагнуть дестабілізувати ситуацію у Великій Британії та Європі

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, кількість розслідувань державних загроз зросла на 48% за останній рік.

Головними джерелами загроз очільник МІ5 назвав Росію та Іран, які, за його словами, використовують злочинців та довірених осіб для здійснення диверсій та дестабілізації ситуації у Великій Британії та Європі.

"ГРУ (російська військова розвідка - ред.), зокрема, виконує постійну місію зі створення хаосу на британських і європейських вулицях: ми бачили підпали, саботаж і багато іншого. Небезпечні дії, що проводяться зі зростаючою безрозсудністю", - наголосив він.

МакКаллум додав, що попри висилку понад 750 російських дипломатів з Європи та висилку останнього офіцера ГРУ з Великої Британії, загроза з боку Росії залишається високою.

Водночас Іран, за словами глави МІ5, стоїть за щонайменше 20 змовами проти Великої Британії з початку 2022 року, які могли призвести до загибелі людей.