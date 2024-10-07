Російська розвідка завербувала ірландського парламентаря в якості пропагандиста, - Politico

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, депутат ірландського парламенту співпрацював з російською розвідкою, з 2019 року виконуючи роль пропагандиста та емісара Кремля.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Гарріс, коментуючи ситуацію, заявив, що це не стало для нього несподіванкою, враховуючи посилення активності російської розвідки в Ірландії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він наголосив, що РФ прагне вплинути громадську думку на міжнародній арені.

Згідно з повідомленнями, депутата завербували у 2019 році, коли Росія намагалася підігріти напруженість між Ірландією та Великою Британією, пов'язану з Brexit. Контакти депутата з російською стороною, зокрема з Сергієм Прокоп'євим, висланим з Ірландії у 2022 році як співробітник ГРУ, продовжуються й досі. Для підтримки зв'язку використовувалася російська агентка, що мала романтичні стосунки з депутатом.

Поліція, за даними джерел, наказувала депутату припинити контакти з російською розвідкою, однак він проігнорував це. Розслідування не виявило передачі секретних документів чи отримання грошей з боку Росії.

Повідомляється, що депутат, член опозиції, мав завдання налагоджувати контакти з незаконними воєнізованими угрупованнями в Північній Ірландії.