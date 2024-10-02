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"План перемоги Зеленського знищить Європу": ірландського "журналіста" спіймали на проросійському наративі

Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
19:24
Світ Чей Боуз

Ірландський "журналіст" Чей Боуз продовжує поширювати проросійські та антиукраїнські наративи для західної аудиторії

Зміст

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Так званий План перемоги українського лідера Володимира Зеленського полягає у знищенні всього на європейському континенті", - цю заяву ірландського "журналіста" Чей Боуза поширюють пропагандистські ресурси Кремля.

Насправді як пише SPRAVDI, ірландець є давнім улюбленцем російських ЗМІ. Боуз регулярно поширює антиукраїнські наративи на західну аудиторію.

Боуз вважає, що у війні в Україні винна не РФ, а Захід, а прості росіяни буцімто страждають від санкцій.

"Словом, це – черговий західний "експерт" на російській зарплатні, тож довіряти його словам абсолютно немає сенсу", - йдеться у матеріалу Центру стратегічних комунікацій.

  • 30 вересня російські окупанти поширювали неправдиву інформацію про те, що українська влада нібито готується застосувати хімічну та бактеріологічну зброю для зараження водойм у Херсонській області.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Ірландія
Війна з Росією
фейк
пропаганда
російські фейки
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