Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Так званий План перемоги українського лідера Володимира Зеленського полягає у знищенні всього на європейському континенті", - цю заяву ірландського "журналіста" Чей Боуза поширюють пропагандистські ресурси Кремля.

Насправді як пише SPRAVDI, ірландець є давнім улюбленцем російських ЗМІ. Боуз регулярно поширює антиукраїнські наративи на західну аудиторію.

Боуз вважає, що у війні в Україні винна не РФ, а Захід, а прості росіяни буцімто страждають від санкцій.

"Словом, це – черговий західний "експерт" на російській зарплатні, тож довіряти його словам абсолютно немає сенсу", - йдеться у матеріалу Центру стратегічних комунікацій.