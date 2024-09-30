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РФ запустила дезінформацію про нібито підготовку владою України зараження води на Херсонщині

Дар'я Куркіна
30 вересня, 2024 понедiлок
12:35
Війна з Росією Володимир Сальдо

Російські окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що українська влада нібито готується застосувати хімічну та бактеріологічну зброю для зараження водойм у Херсонській області

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначено, що про "зараження водойм" сказав псевдогубернатор Херсонщини Володимир Сальдо.

Так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо у коментарі російським пропагандистам озвучив брехню, ніби українська влада готується застосувати хімічну та бактеріологічну зброю, аби за її допомогою заразити водойми Херсонської області", - зазначають у ЦПД.

У матеріалі пояснюють, що таким чином РФ намагається дискредитувати українську владу на тимчасово окупованих територіях. Водночас мета російських заяв про ймовірне застосування хімічної або біологічної зброї - викликати паніку серед цивільних.

"Також звинувачення України в підготовці до застосування заборонених видів зброї росіяни часто використовують для відвертання уваги від власних злочинів або як інформаційне прикриття для підготовки провокацій", - підкреслюють у ЦПД.

У повідомленні акцентують: ворог не вперше поширює інформацію про нібито зараження води в Херсонській області. Подібні заяви спростовували, зокрема, представники місцевої влади.

  • 27 вересня повідомлялось, що російська пропаганда вигадала фейк, буцімто західні спецслужби погодили кандидатуру Кирила Буданова на пост президента України.
Теги:
Україна
Росія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Дезінформація
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