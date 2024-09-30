РФ запустила дезінформацію про нібито підготовку владою України зараження води на Херсонщині
Російські окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що українська влада нібито готується застосувати хімічну та бактеріологічну зброю для зараження водойм у Херсонській області
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зазначено, що про "зараження водойм" сказав псевдогубернатор Херсонщини Володимир Сальдо.
Так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо у коментарі російським пропагандистам озвучив брехню, ніби українська влада готується застосувати хімічну та бактеріологічну зброю, аби за її допомогою заразити водойми Херсонської області", - зазначають у ЦПД.
У матеріалі пояснюють, що таким чином РФ намагається дискредитувати українську владу на тимчасово окупованих територіях. Водночас мета російських заяв про ймовірне застосування хімічної або біологічної зброї - викликати паніку серед цивільних.
"Також звинувачення України в підготовці до застосування заборонених видів зброї росіяни часто використовують для відвертання уваги від власних злочинів або як інформаційне прикриття для підготовки провокацій", - підкреслюють у ЦПД.
У повідомленні акцентують: ворог не вперше поширює інформацію про нібито зараження води в Херсонській області. Подібні заяви спростовували, зокрема, представники місцевої влади.
- 27 вересня повідомлялось, що російська пропаганда вигадала фейк, буцімто західні спецслужби погодили кандидатуру Кирила Буданова на пост президента України.
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