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Британських консерваторів вперше очолила темношкіра жінка: що відомо про Кемі Баденох

Марія Науменко
2 листопада, 2024 субота
16:12
Світ Кемі Баденох

У суботу, 2 листопада 2024 року, Кемі Баденох стала першою темношкірою жінкою, яка очолила британську Консервативну партію

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Про це повідомляє Reuters.

Баденох обіцяє повернути партію до "автентичного консерватизму" і боротися проти "лівої нісенітниці".

Новообрана лідерка сподівається струсонути консерваторів, а також стримати успіх популістської партії "Реформи Великої Британії" на чолі з Найджелом Фараджем. Однак її очікуваний консервативний курс може відштовхнути більш поміркованих виборців, які нещодавно перейшли на бік ліберал-демократів.

У своїй промові Баденох підкреслила, що для торі настав час "сказати правду", замислитися над своїм занепадом і "взятися до справи", щоб змінити долю партії на краще, пише The Telegraph.

"Настав час сказати правду, відстояти наші принципи, спланувати наше майбутнє, перезавантажити нашу політику і наше мислення, дати нашій партії і нашій країні новий старт, на який вони заслуговують. Настав час взятися за справу, час оновлюватися. Дякую, пані та панове", - додала вона.

Прем'єр-міністр Британії Кейр Стармер привітав Кемі Баденох як нового лідера консерваторів, передає BBC.

"Перший темношкірий лідер Вестмінстерської партії - це гордий момент для нашої країни, - наголосив він. - Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами і вашою партією в інтересах британського народу".

Довідково: Кемі Баденох народилася в Лондоні і до 16 років жила в Нігерії з батьком і матір'ю нігерійцями. За її словами, дитинство в місці, де "страх був усюди", змусило її цінувати безпеку Британії і стати справжнім захисником консервативних принципів, таких як "свобода слова, вільне підприємництво і вільні ринки".

Вона завдячує своєму батькові, лікарю, який помер у 2022 році, за те, що він навчив її "не боятися робити правильні речі, попри те, що кажуть люди".

Всупереч тому, що деякі суперечливі коментарі, Баденох вважає свою пряму манеру спілкування перевагою, яка допомогла їй успішно працювати в уряді. Вона заявляє, що британцям потрібні політики, які можуть "швидко і чітко доносити наші цінності" в епоху короткої уваги.

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Теги:
Новини
політика
Африка
консерватори
Велика Британiя
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