Втрати $178 млрд на рік, скорочення 1,8 млн робочих місць: мер Лондона назвав збитки Британії внаслідок Brexit

Про це інформує Reuters.

Мер Лондона, посилаючись на звіт економічних консультантів Cambridge Econometrics, заявив, що вихід Британії з Європейського Союзу вже призвів до скорочення розміру її економіки на 6% на рік, що є еквівалентом 178 мільярдів доларів. До 2035 року цей дефіцит може сягнути 10%.

"Зараз очевидно, що Brexit не працює. Жорсткий варіант Brexit, який ми отримали, тягне нашу економіку вниз і підвищує вартість життя", - сказав Хан.

Крім того, за даними Cambridge Econometrics, Brexit знизить щорічне економічне зростання в Британії на 0,4% в період до 2035 року, скоротить рівень зайнятості на 3 мільйони до 2035 року, а інвестиції - на третину.

Водночас британський Національний інститут економічних і соціальних досліджень (NIESR) підрахував у листопаді 2023 року, що Brexit скоротив розмір економіки на 2-3%, а до 2035 року очікується, що цей показник зросте до 5-6%.

Довідково. 31 січня 2020 року Велика Британія завершила своє 47-річне членство в Євросоюзі. Рішення про вихід з Європейського Союзу, який також називають Brexit, Велика Британія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців, явка становила понад 72%. Загалом у референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.