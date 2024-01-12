Втрати $178 млрд на рік, скорочення 1,8 млн робочих місць: мер Лондона назвав збитки Британії внаслідок Brexit
Мер Лондона Садік Хан розповів, яких збитків зазнала Велика Британія внаслідок Brexit: втрати економіки сягають 178 млрд доларів на рік, було скорочено 1,8 млн робочих місць
Про це інформує Reuters.
Мер Лондона, посилаючись на звіт економічних консультантів Cambridge Econometrics, заявив, що вихід Британії з Європейського Союзу вже призвів до скорочення розміру її економіки на 6% на рік, що є еквівалентом 178 мільярдів доларів. До 2035 року цей дефіцит може сягнути 10%.
"Зараз очевидно, що Brexit не працює. Жорсткий варіант Brexit, який ми отримали, тягне нашу економіку вниз і підвищує вартість життя", - сказав Хан.
Крім того, за даними Cambridge Econometrics, Brexit знизить щорічне економічне зростання в Британії на 0,4% в період до 2035 року, скоротить рівень зайнятості на 3 мільйони до 2035 року, а інвестиції - на третину.
Водночас британський Національний інститут економічних і соціальних досліджень (NIESR) підрахував у листопаді 2023 року, що Brexit скоротив розмір економіки на 2-3%, а до 2035 року очікується, що цей показник зросте до 5-6%.
Довідково. 31 січня 2020 року Велика Британія завершила своє 47-річне членство в Євросоюзі. Рішення про вихід з Європейського Союзу, який також називають Brexit, Велика Британія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців, явка становила понад 72%. Загалом у референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.
- 20 березня 2022 року Борис Джонсон заявив, що Brexit показав, що британці люблять свободу так само, як українці, які відстоюють Україну під час російського вторгнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.13 Купівля 38.13Продаж 38.88
- EUR Купівля 41.83Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе