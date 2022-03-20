Британці люблять свободу так само, як і українці, - Джонсон пригадав Brexit

Про це повідомляє Reuters.



За словами Джонсона, інстинкт британців, як і українців - щоразу обирати свободу.



"Я можу навести вам пару відомих недавніх прикладів. Коли британці проголосували за Brexit, в такій великій кількості, я не вірю, що вони були недружньо налаштовані щодо іноземців. Це тому що вони хочуть бути вільними робити все інакше, і щоб ця країна могла керувати собою", - сказав прем'єр Британії Борис Джонсон.



У червні 2016 року британці проголосували за вихід з ЄС з перевагою 52% проти 48%.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що РФ використовує мирні переговори з Україною для перегрупування військ.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон впевнений, що після України Росія направить свої загарбницькі сили на Грузію та Молдову.

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