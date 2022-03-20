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Британці люблять свободу так само, як і українці, - Джонсон пригадав Brexit

20 березня, 2022 неділя
06:19
війна з Росією Зеленський і Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Brexit показав, що британці люблять свободу так само, як українці, які відстоюють нашу країну під час російське вторгнення

Про це повідомляє Reuters.

За словами Джонсона, інстинкт британців, як і українців - щоразу обирати свободу.

"Я можу навести вам пару відомих недавніх прикладів. Коли британці проголосували за Brexit, в такій великій кількості, я не вірю, що вони були недружньо налаштовані щодо іноземців. Це тому що вони хочуть бути вільними робити все інакше, і щоб ця країна могла керувати собою", - сказав прем'єр Британії Борис Джонсон.

У червні 2016 року британці проголосували за вихід з ЄС з перевагою 52% проти 48%. 

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Британія
російська агресія
Борис Джонсон
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