Росія використовує переговори з Україною для перегрупування військ, - глава МЗС Британії
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що РФ використовує мирні переговори з Україною для перегрупування військ
Про це Трасс заявила в інтерв'ю The Times.
За її словами, вона скептично ставиться до справжніх цілей Кремля під час переговорів.
"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не буде без розбору бомбардувати мирних жителів цього ж дня. Представники РФ брехали, брехали та брехали. Я боюся, що переговори є ще однією спробою відвернути увагу та створити димову завісу", — сказала Трасс.
- Нагадаємо, 18 березня радник Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що позиції України на переговорах з РФ залишаються незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки.
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