Росія використовує переговори з Україною для перегрупування військ, - глава МЗС Британії

Про це Трасс заявила в інтерв'ю The Times.

За її словами, вона скептично ставиться до справжніх цілей Кремля під час переговорів.

"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не буде без розбору бомбардувати мирних жителів цього ж дня. Представники РФ брехали, брехали та брехали. Я боюся, що переговори є ще однією спробою відвернути увагу та створити димову завісу", — сказала Трасс.

Нагадаємо, 18 березня радник Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що позиції України на переговорах з РФ залишаються незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки.

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