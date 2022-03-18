Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки, - Подоляк про переговори з РФ
Радник Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що позиції України на переговорах з РФ залишаються незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки
Про це Подоляк написав у своєму Telegram-каналі.
"Статус щодо переговорів. Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа. Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами", - сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну РФ проти України війною тільки Володимира Путіна, а образи в бік росіян - неприпустимими, але радник ОП Михайло Подоляк нагадав, що більшість мешканців Росії підтримує вторгнення.
- 18 березня Подоляк закликав не критикувати і не давати поради військовому та дипломатичному керівництву України.
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