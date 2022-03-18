"71% росіян підтримують війну з Україною": Подоляк відповів Шольцу на заяву, що "тільки Путін несе відповідальність, неприпустимо ображати людей із РФ"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну РФ проти України війною тільки Володимира Путіна, а образи в бік росіян - неприпустимими, але радник ОП Михайло Подоляк нагадав, що більшість мешканців Росії підтримує вторгнення
Про це вони написали у твітері.
"Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають з Росії, ображають, ображають чи фізично нападають. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це", - заявив Олаф Шольц.
"Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі", - наголосив радник Офісу президента.
У своєму телеґрам-каналі він зауважив, що Європа не дійшла обов'язкових висновків, "тому кров і далі литиметься потоками".
"Ба більше, французький президент Макрон уже прямо говорить про можливість "великої війни" у самій Європі. І що? А нічого… Європейські компанії неохоче йдуть із Росії. Світові банки шукають способи залишитися "сидіти" в російських резервах", - зазначив Михайло Подоляк.
Він додав, що німецькі бізнесмени хочуть вдати, ніби нічого не відбувається.
"Саме тому зовсім не дивує той факт, що канцлер Шольц, намагаючись виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. Ніби це взагалі не одне й те саме. І ніби 200-тисячне угруповання російських солдатів, які у прямому ефірі розстрілюють мирних громадян України, це НЕ громадяни Росії, а їхні сім'ї не живуть там", - зазначив радник Офісу президента.
За його словами, у Європі це може стати "вкрай брехливим і шкідливим трендом", а також активно працюватимуть проросійські лобісти.
"Ще й проросійські лобісти активно працюватимуть. Але треба добре пам'ятати головне: офіційно 71% (за уточненими буквально сьогодні даними - 86,4%) росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Ще раз уважно подивіться на цифри російського людожерства. І все ж позбавляйтеся ілюзій, наші європейські друзі", - наголосив Михайло Подоляк.
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