"71% росіян підтримують війну з Україною": Подоляк відповів Шольцу на заяву, що "тільки Путін несе відповідальність, неприпустимо ображати людей із РФ"

Про це вони написали у твітері.



"Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають з Росії, ображають, ображають чи фізично нападають. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це", - заявив Олаф Шольц.

Михайло Подоляк назвав слова німецького канцлера спробою виправдати власну нерішучість і зауважив, що більшість росіян підтримують війну проти України."Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі", - наголосив радник Офісу президента.У своєму телеґрам-каналі він зауважив, що Європа не дійшла обов'язкових висновків, "тому кров і далі литиметься потоками"."Ба більше, французький президент Макрон уже прямо говорить про можливість "великої війни" у самій Європі. І що? А нічого… Європейські компанії неохоче йдуть із Росії. Світові банки шукають способи залишитися "сидіти" в російських резервах", - зазначив Михайло Подоляк.Він додав, що німецькі бізнесмени хочуть вдати, ніби нічого не відбувається."Саме тому зовсім не дивує той факт, що канцлер Шольц, намагаючись виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. Ніби це взагалі не одне й те саме. І ніби 200-тисячне угруповання російських солдатів, які у прямому ефірі розстрілюють мирних громадян України, це НЕ громадяни Росії, а їхні сім'ї не живуть там", - зазначив радник Офісу президента.За його словами, у Європі це може стати "вкрай брехливим і шкідливим трендом", а також активно працюватимуть проросійські лобісти."Ще й проросійські лобісти активно працюватимуть. Але треба добре пам'ятати головне: офіційно 71% (за уточненими буквально сьогодні даними - 86,4%) росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Ще раз уважно подивіться на цифри російського людожерства. І все ж позбавляйтеся ілюзій, наші європейські друзі", - наголосив Михайло Подоляк.



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