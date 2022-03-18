Зупиніть "експертів", які, сховавшись невідомо де, починають свої тужливі пісні про те, як нам правильно воювати і вести переговори з РФ, - Подоляк

Про це Подоляк сказав у відео, яке опублікував у своєму Telegram-каналі.



Подоляк закликав українців бути єдиними.



"Єдність країни. Коли всі одне за одного. Коли немає нічого більш цілісного, ніж Україна. Це ж неймовірна історія, яка шокувала світ і довела, що ми – крута нація. Прохання. Зупиніть «експертів», які, сховавшись невідомо де, починають свої тужливі пісні про те, як нам правильно воювати, як правильно вести переговори. Ми знаємо, що робимо. І ми виправимо всі їхні помилки", - сказав радник ОП Михайло Подоляк.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну РФ проти України війною тільки Володимира Путіна, а образи в бік росіян - неприпустимими, але радник ОП Михайло Подоляк нагадав, що більшість мешканців Росії підтримує вторгнення.