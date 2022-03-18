Зупиніть "експертів", які, сховавшись невідомо де, починають свої тужливі пісні про те, як нам правильно воювати і вести переговори з РФ, - Подоляк
Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликав не критикувати і не давати поради військовому та дипломатичному керівництву України
Про це Подоляк сказав у відео, яке опублікував у своєму Telegram-каналі.
Подоляк закликав українців бути єдиними.
"Єдність країни. Коли всі одне за одного. Коли немає нічого більш цілісного, ніж Україна. Це ж неймовірна історія, яка шокувала світ і довела, що ми – крута нація. Прохання. Зупиніть «експертів», які, сховавшись невідомо де, починають свої тужливі пісні про те, як нам правильно воювати, як правильно вести переговори. Ми знаємо, що робимо. І ми виправимо всі їхні помилки", - сказав радник ОП Михайло Подоляк.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну РФ проти України війною тільки Володимира Путіна, а образи в бік росіян - неприпустимими, але радник ОП Михайло Подоляк нагадав, що більшість мешканців Росії підтримує вторгнення.
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